Бунгало с гаражом в Рохалесе, Испания

1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Предлагаются к продаже новые апартаменты на нижнем этаже площадью 73,73 м2Планировка включае…
$335,641
