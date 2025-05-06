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Квартиры с террасой в Rojales, Испания

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41 объект найдено
Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
$517,965
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 89 m2.Terrace: 7 m2, garden: 121 m2.New Build.There is communal…
$262,918
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Квартира 5 спален в Rojales, Испания
Квартира 5 спален
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Отличные виллы в Рохалесе всего в 0,5 км от поля для гольфа La Marquesa. Наслаждайтесь по…
$612,275
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
$402,377
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Квартира 4 спальни в Rojales, Испания
Квартира 4 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
$668,745
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
НОВЫЕ КВОДЫ В РОХАЛЕСЕ Новый проект современных квoдов и вилл с частными бассейнами в Рохале…
$408,722
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
$489,613
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартаменты в Ciudad Quesada, 2 спальни, площадь 84 м2 - ER117643 2 спальни, 2 ванные комнат…
$272,240
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$201,330
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Costa Blanca Homes with 3 bedrooms and 2 bathrooms, w…
$351,966
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$231,475
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Alicante The apartments have 3 bedrooms and 2 bathroo…
$400,196
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
$208,067
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Alicante The apartments have 2 bedrooms and 2 bathroo…
$334,333
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, площадь 89 м2 - ER117647 2 спальни, 2 ванные…
$254,916
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117651 2 спальни, …
$254,916
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$185,279
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117639 2 спальни, 2 ванные ком…
$254,916
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Alicante The apartments have 2 bedrooms and 2 bathroo…
$323,865
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Смежные виллы, каждая с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и 1 туалетом. Кроме того, есть 2 до…
$403,450
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Квартира 4 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
$1,54 млн
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современные апартаменты в Ciudad Quesada - ER114262 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ков…
$294,264
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
$148,521
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 6 m2, solarium: 65 m2.New Build.There is communa…
$282,795
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
$1,06 млн
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Пентхаусы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, гостиной, …
$345,674
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Alicante The apartments have 3 bedrooms and 2 bathroo…
$422,005
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя идеальную гармонию между роскошью и комфортом в  эксклюзивных виллах с 3 с…
$635,701
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