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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Рохалесе, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Рохалес, Испания
Квартира 2 спальни
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$231,475
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Квартира 3 спальни в Рохалес, Испания
Квартира 3 спальни
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
$483,406
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