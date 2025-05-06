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Квартиры около гольф-клуба в Rojales, Испания

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$201,330
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Costa Blanca Homes with 3 bedrooms and 2 bathrooms, w…
$351,966
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$231,475
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошные и дизайнерские апартаменты площадью 82 м2, состоят из 3 просторных спален, 2 ванны…
$397,276
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
$208,067
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$185,279
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
$483,406
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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