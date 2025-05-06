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Квартиры с гаражом в Rojales, Испания

пентхаусы
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Rojales, Costa Blanca Homes with 3 bedrooms and 2 bathrooms, w…
$351,966
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Пентхаусы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, гостиной, …
$345,674
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Красивый жилой комплекс, состоящий из различных типов жилья: апартаментов и двухквартирных в…
$326,369
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$872,101
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