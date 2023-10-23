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Отели в Ribera d Ebre, Испания

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1 объект найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ginestar, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
Площадь 11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
Realting.com
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