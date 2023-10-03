ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Riba-roja de Turia
Жильё возле озера в Riba-roja de Turia, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
2
2
71 м²
Апартаменты в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Квартиры с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комна…
€251,005
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
4
243 м²
10
Пентхаус. 10-11 этажи , 2 этажа. Закрытая, охраняемая террирория, 2 бассейна, приватная пар…
€471,262
Рекомендовать
Квартира рядом с пляжем, вторичную, с opportunity
Провинция Аликанте, Испания
1
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В АЛИКАНТЕ КАСКО АНТИГУО !! НЕ ПРОПУСТИТЕ! 103 кв.м. 2 сп…
€245,545
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с подсобным помещением
San Javier, Испания
2
2
168 м²
Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, терра…
€179,837
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью
San Javier, Испания
4
3
130 м²
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Rojales, Испания
3
2
106 м²
Отдельный дом в Ciudad Quesada, Rojales. Различные модели домов на выбор. Комплекс расположе…
€303,386
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с парком
Финестрат, Испания
4
3
418 м²
VIP класса VIlla в Finestrat, 4 спальни, 175 м2 - EH1116156 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пло…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, у моря
Торревьеха, Испания
3
1
88 м²
Квартира с 3 спальнями в центре города Торревьеха. Квартира с 3 спальнями, 1 ванной комнатой…
€101,033
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с сауной, с теплыми полами, с парком
Торревьеха, Испания
3
2
99 м²
Premium Class Penthouse в Пунта Прима, 3 спальни, площадь 99 м2 - TRI114782 3 спальни, 2 ван…
€499,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
4
3
160 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,882
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
83 м²
7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€403,977
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рохалес, Испания
3
3
148 м²
Современный новый дом в Сьюдад Кесада, 5 спален, 250 м2 - AT7256 5 спален, 4 ванные комнаты.…
€515,700
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL