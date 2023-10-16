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Особняки в Мурсия (автономная область), Испания

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1 объект найдено
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Картахена, Испания
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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