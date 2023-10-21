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Испания
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Мурсия (автономная область)
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Мурсия (автономная область), Испания
коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная
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