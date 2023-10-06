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Шале с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Javier
9
Torre Pacheco
5
Шале В архив
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5 объектов найдено
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
€261,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€263,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
€339,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€319,950
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
€324,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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