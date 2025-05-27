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Замки в Мурсии, Испания

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1 объект найдено
Замок в Alhama de Murcia, Испания
Замок
Alhama de Murcia, Испания
Площадь 2 226 460 м²
Представляем участок на берегу Средиземного моря в городе Alhama de Murcia.Удивительная испа…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

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