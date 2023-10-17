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Пентхаусы в Puerto Real, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Площадь 88 м²
€450,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€600,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€360,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€395,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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