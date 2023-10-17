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Дуплексы в Puerto Real, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с террасой в Puerto Real, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с террасой
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€232,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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