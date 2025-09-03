Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дуплекс
  5. Терраса

Долгосрочная аренда дуплексов с террасой в Испании

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
С сентября на долгую аренду доступен просторный трехэтажный апартамент с 2 спальнями и фанта…
$1,639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Испании

с садом