Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кастель-Пладжа-де-Аро
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
Оставить заявку
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
$1,47 млн
Оставить заявку
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
$2,43 млн
Оставить заявку
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти