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Квартиры с террасой в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

трехкомнатные
12
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7 объектов найдено
Квартира 70 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 70 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 70
Площадь 2 400 м²
This cozy 2-star hotel has an unbeatable location. It is located 120 km from Barcelona airpo…
$4,75 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
$772,143
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный цокольный этаж 110м2 в центре С’Агаро, рядом с красивой бухтой Сан-Поль. Иму…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира 100 м2 в центре Плайя д’Аро, в 2 минутах ходьбы до пляжа. Включает: Гостиная-столо…
$273,139
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
$718,277
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
На продажу: Просторная квартира в Platja d’Aro Продажа просторной квартиры: Красивые и прост…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
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