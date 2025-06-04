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Квартиры с садом в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

трехкомнатные
12
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный цокольный этаж 110м2 в центре С’Агаро, рядом с красивой бухтой Сан-Поль. Иму…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
На продажу: Просторная квартира в Platja d’Aro Продажа просторной квартиры: Красивые и прост…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
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