ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Pla de Mallorca
Виллы
Виллы с бассейном в Pla de Mallorca, Испания
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни у моря
Испания, Испания
4
2
91 м²
5/5
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
€296,781
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Estepona, Испания
1
1
62 м²
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с водоснабжением, с телефоном, с Wardrobes cupboard
Puerto Real, Испания
2
1
70 м²
€201,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
1
1
74 м²
Referencia: 560 Светлая квартира на южной стороне, площадью 74 кв. м, недавно отремонтирова…
€160,228
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
150 м²
2
В продаже современная вилла премиум класса в Las Colinas, в районе гольф полей.Вилла площадь…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€249,611
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
3
134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor - AGI115546 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€649,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Rojales, Испания
3
3
122 м²
Различные модели домов на выбор. Комплекс расположен на самом престижном поле для гольфа в …
€371,440
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
1
1
48 м²
В продаже отремонтированный и хорошо меблированный апартамент с одной спальней, гостиной, ку…
€167,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3
2
113 м²
1
НОВАЯ ВИЛЛА В БУСОТЕ Красивая новая вилла с частным бассейном в Бусоте. Вилла построена на…
€578,212
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
2
2
78 м²
Апартаменты в Gran Alacant, Испания - GD1113490 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
€232,500
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Торревьеха, Испания
3
2
71 м²
Современный Бунгало в Torrevieha, Коста Бланка, Испания - AGI115470 3 спальни, 2 ванные комн…
€189,500
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL