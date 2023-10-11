Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Pla de Mallorca
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Pla de Mallorca, Испания

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка …
€354,191
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Жилой район, состоящий из квартир с 2 и 3 спальнями, расположенный в красивом городе Пилар-д…
€289,507
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната и хара…
€385,550
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Puerto, располагается на 2 этаже. Общая площадь 9…
€170,293
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс, расположенный в самом центре …
€306,197
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отель Gazania 31 расположен на эксклюзивном 5-звездочном курорте Пуэнте Романо в самом сердц…
€6,50 млн
Дом 6 комнат с кондиционером, с подвалом в Orihuela, Испания
Дом 6 комнат с кондиционером, с подвалом
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур-де-Калафель Дом с террасами на 2 линии о…
€285,663
Квартира 3 спальни с Spalni в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с Spalni
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Объект расположен в жилом районе Ло-Паган, рядом с морской лагуной Мар-Менор (Малое Море) в …
€236,991
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Этаж 1
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы расположенные в новом жи…
€1,24 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€368,428
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
€1,10 млн
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
КРАСИВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа …
€179,004

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти