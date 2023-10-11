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Жильё с бассейном в Pla de Mallorca, Испания

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1 объект найдено
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию великолепную современную виллу. Эта новая высокотехнологичная ви…
€9,35 млн

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
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