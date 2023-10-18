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Дома в Pla de Mallorca, Испания

виллы
14
15 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Эта средиземноморская вилла была полностью отремонтирована и имеет большую гостиную с оборуд…
€2,70 млн
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 8
Площадь 622 м²
Эта фантастическая усадьба в отличном состоянии расположена в красивом районе недалеко от Ка…
€3,80 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 370 м²
Эта новая фантастическая вилла в стиле бунгало расположена в привилегированной зоне Санта-По…
€2,55 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 370 м²
Эта фантастическая новая вилла расположена в одном из лучших районов Санта-Понса, в нескольк…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Эта новая высокотехнологичная вилла расположена в лучшем районе напротив порта Адриано. Вилл…
€9,35 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 1 081 м²
Вилла, занимающая доминирующее положение над всемирно известной супер-шикарной пристанью для…
€8,37 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Эта полностью отремонтированная вилла расположена на красивых холмах Санта-Понсы.  Вилла име…
€3,60 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 880 м²
Эта фантастическая вилла расположена в привилегированной зоне Сон Вери Ноу. Вилла имеет боль…
€4,80 млн
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 725 м²
Построен в 2012 году и отремонтирован в 2019 году немецким застройщиком, вся бытовая техника…
€6,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 575 м²
Эта высокотехнологичная вилла расположена в одном из лучших районов Санта-Понсы. Вилла имеет…
€5,65 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 501 м²
Эта современная дизайнерская вилла высшего качества имеет огромную гостиную с видом на море.…
€5,45 млн
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 360 м²
Эта полностью отремонтированная современная вилла с видом на море расположена в Нова-Санта-П…
€4,30 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Эта красивая вилла с фантастическим видом на море расположена в одном из самых красивых райо…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 365 м²
  Эта новая фантастическая вилла расположена в престижном районе Бонайре между Алькудией и П…
€3,80 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию великолепную современную виллу. Эта новая высокотехнологичная ви…
€9,35 млн

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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