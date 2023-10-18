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Квартиры в Pla de Mallorca, Испания

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21 объект найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Ильетас на первой линии моря. В квартире есть боль…
€675,000
Квартира 4 спальни в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Эта квартира расположена в центре Пальма-де-Майорка, недалеко от Паза Испании. В квартире ес…
€349,000
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этот превосходный пентхаус имеет большую гостиную с фантастическим видом на море. Кроме того…
€4,40 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена недалеко от пляжа Пагера (Кальвиа). В к…
€389,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Эта фантастическая отремонтированная квартира расположена в красивом районе Пуч-де-Рос и име…
€372,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€425,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Эта уникальная полностью отремонтированная квартира расположена в историческом центре города…
€695,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Эль Форти Пальма де Майорка. В квартире большая го…
€450,000
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этот уникальный превосходный пентхаус был полностью отремонтирован и имеет огромную гостиную…
€2,75 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Квартира расположена всего в 2 минутах ходьбы от площади Испании, на улице Маргалида Кайма…
€485,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена на первой линии пляжа Магалуф и имеет в…
€549,000
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€350,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Эта превосходная квартира имеет большую гостиную с фантастическим видом на море. Кроме того,…
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот красивый таунхаус расположен в одном из самых красивых районов Санта-Понсы. В доме: тр…
€695,000
Квартира 3 спальни с террасой, с basseyn, с охраняемой парковкой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с basseyn, с охраняемой парковкой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Эта фантастическая новая квартира расположена в очень элегантном современном комплексе в Нов…
€950,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этот фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе расположен в одном из лучших р…
€535,000
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Эта отремонтированная квартира расположена в Ильетас на первой линии. Описание: Площадь:  1…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 2
Площадь 106 м²
В этих апартаментах: площадь:  106 м2, большая гостиная с видом на море, одна спальня, две …
€750,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этот уникальный новый пентхаус расположен в лучшем районе Пальма-де-Майорка, всего в 3 минут…
€1,29 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Ильетас на первой линии моря. В квартире есть: бо…
€675,000
Квартира 4 спальни с террасой, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Эта квартира расположена в центре Пальма-де-Майорка, недалеко от Паза Испании. В квартире ес…
€349,000

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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