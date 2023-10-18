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21 объект найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
70 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Ильетас на первой линии моря. В квартире есть боль…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Sencelles, Испания
5
130 м²
Эта квартира расположена в центре Пальма-де-Майорка, недалеко от Паза Испании. В квартире ес…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
5
230 м²
Этот превосходный пентхаус имеет большую гостиную с фантастическим видом на море. Кроме того…
€4,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
110 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена недалеко от пляжа Пагера (Кальвиа). В к…
€389,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
3
80 м²
Эта фантастическая отремонтированная квартира расположена в красивом районе Пуч-де-Рос и име…
€372,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
4
103 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
60 м²
Эта уникальная полностью отремонтированная квартира расположена в историческом центре города…
€695,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
4
110 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Эль Форти Пальма де Майорка. В квартире большая го…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
5
250 м²
Этот уникальный превосходный пентхаус был полностью отремонтирован и имеет огромную гостиную…
€2,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
110 м²
Квартира расположена всего в 2 минутах ходьбы от площади Испании, на улице Маргалида Кайма…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
100 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена на первой линии пляжа Магалуф и имеет в…
€549,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn
Sencelles, Испания
3
84 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
138 м²
Эта превосходная квартира имеет большую гостиную с фантастическим видом на море. Кроме того,…
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
157 м²
Этот красивый таунхаус расположен в одном из самых красивых районов Санта-Понсы. В доме: тр…
€695,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с basseyn, с охраняемой парковкой
Sencelles, Испания
4
108 м²
Эта фантастическая новая квартира расположена в очень элегантном современном комплексе в Нов…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
110 м²
Этот фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе расположен в одном из лучших р…
€535,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Sencelles, Испания
5
150 м²
Эта отремонтированная квартира расположена в Ильетас на первой линии. Описание: Площадь: 1…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
2
106 м²
В этих апартаментах: площадь: 106 м2, большая гостиная с видом на море, одна спальня, две …
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
140 м²
Этот уникальный новый пентхаус расположен в лучшем районе Пальма-де-Майорка, всего в 3 минут…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
3
70 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Ильетас на первой линии моря. В квартире есть: бо…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с basseyn
Sencelles, Испания
5
130 м²
Эта квартира расположена в центре Пальма-де-Майорка, недалеко от Паза Испании. В квартире ес…
€349,000
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Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания
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