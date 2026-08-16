Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Pla de Mallorca
  4. Жилая

Жилье в Pla de Mallorca, Испания

;
дома
4
4 объекта найдено
Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Площадь 860 м²
House in Balearic
$599,825
Оставить заявку
Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$990,002
Оставить заявку
Вилла в Santa Margalida, Испания
Вилла
Santa Margalida, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 950 м²
У нас есть на продажу очень большая недвижимость недалеко от моря, уникальная на Балеарских …
$5,34 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Costitx, Испания
Вилла
Costitx, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Эта недвижимость, расположенная в Альгайде, представляет собой сочетание исторических зданий…
$3,95 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти