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Жильё в Pla de Mallorca, Испания

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21 объект найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Ильетас на первой линии моря. В квартире есть боль…
€675,000
Квартира 4 спальни в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Эта квартира расположена в центре Пальма-де-Майорка, недалеко от Паза Испании. В квартире ес…
€349,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Эта средиземноморская вилла была полностью отремонтирована и имеет большую гостиную с оборуд…
€2,70 млн
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 8
Площадь 622 м²
Эта фантастическая усадьба в отличном состоянии расположена в красивом районе недалеко от Ка…
€3,80 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 370 м²
Эта новая фантастическая вилла в стиле бунгало расположена в привилегированной зоне Санта-По…
€2,55 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 370 м²
Эта фантастическая новая вилла расположена в одном из лучших районов Санта-Понса, в нескольк…
€2,20 млн
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этот превосходный пентхаус имеет большую гостиную с фантастическим видом на море. Кроме того…
€4,40 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена недалеко от пляжа Пагера (Кальвиа). В к…
€389,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Эта фантастическая отремонтированная квартира расположена в красивом районе Пуч-де-Рос и име…
€372,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€425,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Эта уникальная полностью отремонтированная квартира расположена в историческом центре города…
€695,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Эта фантастическая квартира расположена в Эль Форти Пальма де Майорка. В квартире большая го…
€450,000
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этот уникальный превосходный пентхаус был полностью отремонтирован и имеет огромную гостиную…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Эта новая высокотехнологичная вилла расположена в лучшем районе напротив порта Адриано. Вилл…
€9,35 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 1 081 м²
Вилла, занимающая доминирующее положение над всемирно известной супер-шикарной пристанью для…
€8,37 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Квартира расположена всего в 2 минутах ходьбы от площади Испании, на улице Маргалида Кайма…
€485,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Эта полностью отремонтированная квартира расположена на первой линии пляжа Магалуф и имеет в…
€549,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Эта полностью отремонтированная вилла расположена на красивых холмах Санта-Понсы.  Вилла име…
€3,60 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 6
Площадь 880 м²
Эта фантастическая вилла расположена в привилегированной зоне Сон Вери Ноу. Вилла имеет боль…
€4,80 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn в Sencelles, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Фантастические апартаменты в новом комплексе в красивом городе Кала Ратьяда. Апартаменты рас…
€350,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию великолепную современную виллу. Эта новая высокотехнологичная ви…
€9,35 млн

Параметры недвижимости в Pla de Mallorca, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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