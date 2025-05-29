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Виллы в Pla de lEstany, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Баньолес, Испания
Вилла
Баньолес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 645 м²
Загородное поместье в 8 км от озера Баньолес на участке 16 Га. Реставрация дома выполнена на…
$1,43 млн
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Параметры недвижимости в Pla de lEstany, Испания

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