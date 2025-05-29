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Коммерческая недвижимость в Pla de lEstany, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 727 м² в Cornella del Terri, Испания
Коммерческое помещение 727 м²
Cornella del Terri, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 727 м²
Бутик отель, расположенный в 20 км от города Жирона. Каменная масея 1238 года в окружении ка…
$1,47 млн
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