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Виллы с террасой в Pilar de la Horadada, Испания

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31 объект найдено
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Semi-detached villas in Torre de la Horadada, Costa Blanca Located just 150 meters from the …
$439,453
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Полу - отдельно стоящие виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Эксклюзивное развитие сов…
$250,259
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
ВИЛЛА НОВОЙ ПОСТРОЙКИ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новая вилла в Пилар де ла Орадада. Современная д…
$451,697
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Villas in Lo Romero Golf, Pilar de la Horadada, Costa Blanca These private homes on 265m2 pl…
$435,091
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
$445,760
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
$1,25 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 307 m2.Solarium: 57 m2.New Build.There is pri…
$266,083
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Villa in Pinar de Campoverde, Pilar de la Horadada, Costa Blanca Luxury home with sea views …
$707,704
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Villas for sale in Torre de la Horadada, Costa Blanca This exclusive set of 4 independent ho…
$632,463
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
4 semi detached houses in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Located very close to the Anton…
$414,263
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Villa on the beachfront, Torre de la Horadada, Alicante Built on a plot of 874.80 m2, 540 m2…
$3,76 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Villas for sale in Pilar de la Horadada, Costa Blanca 3 wonderful homes located very close t…
$761,136
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 132 м²
Современная вилла с 3 спальнями в районе Миль Пальмерас. Современная вилла со своим участком…
$588,350
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 103 м²
$326,864
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 313 m2.Solarium: 57 m2.New Build.There is pri…
$267,165
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Semi-detached villas in Lo Romero Golf, Pilar de la Horadada, Costa Blanca Semi-detached hou…
$369,664
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Комфортабельный дом в Пинар-де-Камповерде, площадь 108 м2 - спальни LA7238 3, ванные комнаты…
$266,838
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Вилла в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
$569,709
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Отдельные шале с 3 спальнями в Пилар де ла Орадада. Шале новой постройки на одном этаже с 3 …
$420,517
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современная новая вилла в Пинар-де-Камповерде, 3 спальни, 108 м2 - LA7240 3 спальни, 2 ванны…
$266,838
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новый дом в Pinar de Campoverde, к клубам для гольфа 3000 м - LA8180 3 спальни, 2 ванные ком…
$267,923
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новый дом в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка - LA7242 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь …
$274,431
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 309 m2.Solarium: 57 m2.New Build.There is pri…
$267,165
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
$326,864
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
$3,63 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
$1,19 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Вилла в Пинар-де-Камповерде, площадь 108 м2 - LA118893 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь:…
$266,838
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Вилла в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Villas in Mil Palmeras, Torre de la Horadada, Costa Blanca A residential designed to enjoy t…
$532,141
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