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Виллы на берегу моря в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на мо…
$674,321
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с огромной террасой на крыше, прекрасным видом на море и частным бассейном, …
$695,249
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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