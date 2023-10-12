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Виллы с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

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9 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
€403,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Отдельные виллы под ключ, с 3 спальнями и 4 ванными комнатами, с собственным садом, бассейн…
€415,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Вилла в современном стиле в лучшем районе Мил Пальмерас, Ориуэла Коста. Имеет 4 спальни и 3…
€430,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый дом с 3 спальнями, своим участком и бассейном в Pilar de Horadada. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧА…
€220,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с South в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с South
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
€1,09 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Exclusive Residential with independent Villas located about 150 m from the beach “Las Higuer…
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
€1,15 млн
Вилла 7 спален с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Villa on the beachfront, Torre de la Horadada, Alicante Built on a plot of 874.80 m2, 540 m2…
€3,45 млн
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