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Виллы около гольф-клуба в Pilar de la Horadada, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Villas for sale in Pilar de la Horadada, Costa Blanca 3 wonderful homes located very close t…
$761,136
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
$3,63 млн
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