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Виллы с садом в Pilar de la Horadada, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 151 m2.Plot size: 211 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$375,344
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Современная Новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 119 м2 - TRX117876 3 спал…
$323,256
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 145 m2.Plot size: 238 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$356,955
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 103 м²
$326,864
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
$247,600
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 111 m2.Plot size: 211 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$335,321
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни - TRX117878 3 спальни, 2 ванные комн…
$316,747
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
$3,63 млн
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