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Виллы с гаражом в Pilar de la Horadada, Испания

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10 объектов найдено
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Полу - отдельно стоящие виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Эксклюзивное развитие сов…
$250,259
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Villas in Lo Romero Golf, Pilar de la Horadada, Costa Blanca These private homes on 265m2 pl…
$435,091
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
$1,25 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Villas for sale in Torre de la Horadada, Costa Blanca Located very close to the Antonio Gálv…
$648,820
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Villa on the beachfront, Torre de la Horadada, Alicante Built on a plot of 874.80 m2, 540 m2…
$3,76 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Semi-detached villas in Lo Romero Golf, Pilar de la Horadada, Costa Blanca Semi-detached hou…
$369,664
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Duplex in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Alicante Our residence is made up of four excl…
$310,670
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
$3,63 млн
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