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Таунхаусы с террасой в Pilar de la Horadada, Испания

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12 объектов найдено
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
$242,745
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$362,533
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Просторный дуплекс с 5 спальнями рядом с пляжем в Эль Мохоне. Просторный двухквартирный дом …
$242,597
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями с частным садом в Эль Пилар. Таунхаусы с 2 или 3 спальнями с ч…
$238,985
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
$393,939
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
$240,665
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$324,640
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
$239,674
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