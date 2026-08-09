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Таунхаусы у моря в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Современный пляжный таунхаус с частным бассейном, террасой на крыше и видом на море рядом с …
$445,193
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Очаровательный полностью меблированный таунхаус, готовый к ключу, с большой террасой, открыт…
$344,316
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Таунхаус с 3 спальн…
$340,532
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