Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Pilar de la Horadada
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
€254,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
€269,900
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
ТАУНХАУС С 4 СПАЛЬНЯМИ В САН ПЕДРО ДЕЛЬ ПИНАТАР (МУРСИЯ). ТАУНХАУС С УЧАСТКОМ В  SANPEDRO DE…
€225,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Таунхаусы современного дизайна с 2 и 3 спальнями с 2 ванными комнатами, с дополнительной пе…
€205,900
Realting.com
Перейти