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Таунхаусы с гаражом в Pilar de la Horadada, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
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