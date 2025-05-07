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Продажа домов с террасой в Pilar de la Horadada, Испания

виллы
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87 объектов найдено
Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Пилар де ла Орадада . Бунгало с 2 спальнями на перво…
$276,474
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало на верхнем этаже — расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно найт…
$199,176
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Semi-detached villas in Torre de la Horadada, Costa Blanca Located just 150 meters from the …
$439,453
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$168,336
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$269,050
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
$242,745
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Полу - отдельно стоящие виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Эксклюзивное развитие сов…
$250,259
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс современных бунгало в П…
$253,646
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Дом 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$302,193
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
ВИЛЛА НОВОЙ ПОСТРОЙКИ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новая вилла в Пилар де ла Орадада. Современная д…
$451,697
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$362,533
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$242,646
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
$267,416
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Просторный дуплекс с 5 спальнями рядом с пляжем в Эль Мохоне. Просторный двухквартирный дом …
$242,597
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
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Дом 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
$268,407
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$216,985
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$197,169
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Villas in Lo Romero Golf, Pilar de la Horadada, Costa Blanca These private homes on 265m2 pl…
$435,091
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
$445,760
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
$1,25 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Plot size: 307 m2.Solarium: 57 m2.New Build.There is pri…
$266,083
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
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Шале 4 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
$678,696
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Villa in Pinar de Campoverde, Pilar de la Horadada, Costa Blanca Luxury home with sea views …
$707,704
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$204,996
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями с частным садом в Эль Пилар. Таунхаусы с 2 или 3 спальнями с ч…
$238,985
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Villas for sale in Torre de la Horadada, Costa Blanca This exclusive set of 4 independent ho…
$632,463
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$247,600
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