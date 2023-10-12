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Испания
Жилая
Pilar de la Horadada
Дома
Дома с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
виллы
103
шале
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бунгало
73
таунхаусы
58
Дом
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8 объектов найдено
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Дом 3 спальни с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
120 м²
Виллы расположены в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада. Это очень тихий район и со всеми…
€599,900
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Дом 4 спальни с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
4
480 м²
Вилла с 4 спальнями, 5 ванными комнатами с видом на море: Вилла 480 кв / м на участке 1.300…
€2,58 млн
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Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом
El Pinar de Campoverde, Испания
4
239 м²
2
Ультрасовременные таунхаусы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф полей…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
4
200 м²
Продаётся красивый дом в Испании, Коста Бланка, Кальпе. На территории дома находится ух…
€700,000
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Дом 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
4
Предлагаем вашему вниманию виллы премиум класса на гольф-курорте в провинции Аликанте, побер…
€950,000
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Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с детской площадкой
El Pinar de Campoverde, Испания
4
177 м²
1
Ультрасовременные виллы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф - полей Е…
€555,000
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Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
4
201 м²
Продаются виллы в охраняемом гольф-клубе с видами на море. Гольф-ресорт входит в первую сотн…
€690,000
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Дом 4 комнаты с террасой, с бассейном, с тренажерным залом
El Pinar de Campoverde, Испания
4
140 м²
Продаётся современная вилла в охраняемом гольф-клубе на побережье Коста Бланка. Гольф-ресорт…
Цена по запросу
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