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Дома с бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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21 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла с большой террасой на крыше, огромным садом и частным бассейном, расположенно…
$622,323
НДС
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Вилла 6 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 6 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Великолепная вилла с частным бассейном, просторной террасой на крыше и прекрасным садом, рас…
$1,34 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Современный пляжный таунхаус с частным бассейном, террасой на крыше и видом на море рядом с …
$445,193
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на мо…
$674,321
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
НДС
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла с бассейном в Пилар-де-ла-Орадада от 409 000 € В частности, эта вилла постав…
$482,910
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Очаровательный полностью меблированный таунхаус, готовый к ключу, с большой террасой, открыт…
$344,316
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном и просторной террасой на крыше, расположенная…
$695,249
НДС
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Вилла 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Привлекательная вилла с частным бассейном и террасой на крыше с летней кухней Дата достав…
$460,399
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Просторная премиальная вилла с частным бассейном для плавания и индивидуальным садом, распол…
$642,546
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Потрясающая премиальная вилла с частным бассейном и террасой на крыше, расположенная в прест…
$551,083
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Просторная современная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и садом, располо…
$800,888
НДС
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Вилла 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с частным бассейном и террасой на крыше с летней кухней Дата доставки: а…
$444,516
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с огромной террасой на крыше, прекрасным видом на море и частным бассейном, …
$695,249
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Просторная современная вилла с частным садом и бассейном для плавания, расположенная рядом с…
$577,542
НДС
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Вилла 8 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 8 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$1,46 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 8 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Вилла высокого класса с большой террасой на крыше, частным бассейном, гаражом и просторным с…
$1,47 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 6 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, подвалом и большим садом ряд…
$561,339
НДС
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