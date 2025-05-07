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Продажа домов около гольф-клуба в Pilar de la Horadada, Испания

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22 объекта найдено
Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$269,050
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$228,138
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
$339,138
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Villas for sale in Pilar de la Horadada, Costa Blanca 3 wonderful homes located very close t…
$761,136
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
$393,939
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$264,743
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$322,881
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$322,881
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$312,115
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$258,283
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$269,050
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$260,437
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
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$214,249
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
$3,63 млн
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый роскошный комплекс с 8 бунгало с общим бассейном, парковкой, террасой на первом этаже …
$192,717
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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