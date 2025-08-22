Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Pilar de la Horadada
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Pilar de la Horadada, Испания

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дуплекс 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$424,815
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти