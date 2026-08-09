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Дуплексы с бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
НДС
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