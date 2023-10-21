Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Pilar de la Horadada
  5. Складские помещения

Склады в Pilar de la Horadada, Испания

Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,41 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
€1,59 млн
Доходный дом 16 ванных в Барселона, Испания
Доходный дом 16 ванных
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 337 м²
Комплекс туристических апартаментов в 1 минуте ходьбы от Парка Гюэль в районе Ор…
€5,04 млн
Отель с лифтом в Барселона, Испания
Отель с лифтом
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
Испания г.Барселона   Квартира-отель в центре Барселоны   Кр…
€738,545
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 25 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 25.00 м2, состоит из 1 к…
€7,216
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 420 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, на известной улице с большой проход…
€8,87 млн
Отель 30 спален в Кастельон, Испания
Отель 30 спален
Кастельон, Испания
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Отель в провинции Кастельон - Costa Azahar Находится на первой линии пляжа, в населенном пун…
€1,88 млн
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren
Аликанте, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€101,673
Инвестиционная в Ayora, Испания
Инвестиционная
Ayora, Испания
Площадь 1 000 м²
Участок: 150 га (150000м2) Частный дом: 400 м2  (вкл.в себя отдельно стоящий домик для пригл…
€839,620
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 060 м²
Коммерческое помещение в городе Бадалона. Общая площадь 1060 м.кв. Расположено на пер…
€929,190
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€54,938
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Коммерческие помещения на продажу расположены в традиционном центре города, в нескольких мет…
€178,427
Realting.com
Перейти