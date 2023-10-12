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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Pilar de la Horadada, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа в Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 885 м²
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
€950,000
Realting.com
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