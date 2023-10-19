Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Pilar de la Horadada
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Pilar de la Horadada, Испания

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 25 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 25.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€12,440
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 030 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Андреу города Барселона. Общая площадь: 1030 м.…
€2,25 млн
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Испания, Испания
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Испания, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€200,314
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Продаётся здание с несколькими квартирами под ремонт вблизи пляжа и центра города Playa de A…
€701,753
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 17 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 17.00 м2, участок 17…
€8,294
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€336,977
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Rupia, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€977,633
Отель с кондиционером, с террасой в Коста-Брава, Испания
Отель с кондиционером, с террасой
Коста-Брава, Испания
Площадь 5 209 м²
Отель 3 звезды в 500 метрах от пляжа в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава.…
€4,89 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Апарт-отель в 70 м от пляжа   Большой…
€3,07 млн
Коммерческая в Валенсия, Испания
Коммерческая
Валенсия, Испания
Площадь 1 187 м²
Продается 4-этажное здание в центре Валенсии, цокольный этаж + 4 этажа 750 м2, расположено н…
€588,252
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 2 049 м²
Промышленный склад в аренду и продажу, расположенный в промышленной зоне Llano del Espartal,…
€992,480
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 4 490 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
€4,28 млн
Realting.com
Перейти