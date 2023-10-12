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Бунгало с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

Бунгало В архив
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29 объектов найдено
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€289,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€299,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€249,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€239,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в Torre de la HoradadaБунгало площадью 84 кв. м. имеет тр…
€129,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€289,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
€279,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€269,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€319,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€289,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€279,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€269,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€259,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€249,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
€315,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/2
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
€254,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Современные апартаменты в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residenci…
€234,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и солярием на верхнем уровне.Комплекс располож…
€344,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
€275,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
€249,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
€264,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
€244,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
€234,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
В продаже бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом к…
€205,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
€199,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в ж…
€185,900
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