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Бунгало с садом в Pilar de la Horadada, Испания

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10 объектов найдено
Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало на верхнем этаже — расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно найт…
$199,176
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$228,138
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
$339,138
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$264,743
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ЖИЛОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ... расположен на побережье Коста Бланка, в Пилар-де-ла-Ора…
$269,050
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$258,283
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$269,050
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый роскошный комплекс с 8 бунгало с общим бассейном, парковкой, террасой на первом этаже …
$192,717
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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