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Квартиры с террасой в Pilar de la Horadada, Испания

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63 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$257,314
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Комплекс из 4 независимых вилл, площадью около 215 м2 участка, 130 м2 около 130 м2, разделен…
$649,544
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The residential has 40 homes with a choice o…
$256,256
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
2 Villas with private pool in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential wh…
$398,997
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 400 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$388,661
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This promotion is located in an unbeatable e…
$316,122
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential area with 24 bungal…
$217,436
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 16 modern…
$257,238
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Новый жилой комплекс с 5 квартирами …
$296,073
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive and unique residential complex …
$239,791
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$376,713
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$296,073
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый жилой комплекс - идеальн…
$281,390
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca  A luxury complex made up of 8 homes with a …
$261,600
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$216,985
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Duplex in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the privi…
$326,045
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$247,600
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в Миль Пальмерасе на второй линии моря. Жилой комплек…
$314,150
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Пентхаусы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Новый жилой дом будет иметь 3 блока, два типа …
$370,645
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The new residential will have 3 blocks, two …
$283,409
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca  A luxury complex made up of 8 homes with a …
$212,529
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$232,738
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The residential has 40 homes with a choice o…
$223,543
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 16 modern…
$337,931
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$257,508
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive and unique residential complex …
$276,430
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Недавно построенный жилой комплекс с…
$289,613
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
В домах есть 2 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. Э…
$272,986
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$388,661
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дуплекс в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2, с сол…
$277,956
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