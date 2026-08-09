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Квартиры на берегу моря в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Удивительная квартира на первом этаже с огромным частным садом и бассейном, расположенная не…
$414,349
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/4
Семейный пентхаус с огромной террасой и видом на море расположен на роскошном курорте недале…
$402,951
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Великолепный пентхаус с очаровательной террасой на крыше, бассейном, спортзалом и спа, идеал…
$346,707
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Современная квартира на первом этаже со светлой террасой и премиальной инфраструктурой, вклю…
$312,746
НДС
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Потрясающая квартира на первом этаже с огромным садом, тренажерным залом, крытым и открытым …
$495,318
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус на берегу моря с террасой на крыше, тренажерным залом, крытым и открыты…
$626,654
НДС
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Красивая квартира с террасой и садом расположена на роскошном курорте недалеко от пляжа С…
$345,222
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше, панорамным видом на море, общим бассейном, т…
$438,058
НДС
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с 2, 3 спальнями в 300 м от пляжа в Пилар-де-ла-Орадада Объекты недвижимос…
$276,633
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