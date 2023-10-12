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Испания
Жилая
Pilar de la Horadada
Квартиры
Квартиры с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
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45 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
71 м²
Бунгало в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в привилегированном ра…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
90 м²
Современная Квартира с 3 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, в Паре Шагов от Пляжа Современная …
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
138 м²
2/2
Представляем пентхаус с собственным солярием в современном стиле в Pilar de la Horadada от з…
€339,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
111 м²
1/2
Предлагаем вам великолепные апартаменты в закрытом комплексе с захватывающими панорамными ви…
€259,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
93 м²
Дуплексные городские дома в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Двухуровневые дома в Торре-де-…
€388,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
78 м²
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка В резиденции есть 40 жилищ с выбором из 2 или 3 …
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
68 м²
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка В резиденции есть 40 жилищ с выбором из 2 или 3 …
€205,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
99 м²
3/3
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
2/3
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
€239,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
1
85 м²
1/5
Предлагаем современную квартиру в городе Mil Palmeras.Квартира состоит из двух спален, одной…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
1
112 м²
3/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
1
140 м²
1/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
88 м²
1/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
122 м²
2/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€201,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
1
67 м²
2/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
1
103 м²
3/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
1
140 м²
2/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
113 м²
2
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
86 м²
Новый жилой в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка, Аликанте Мы рады наконец объявить, что стро…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
88 м²
1/2
Представляем просторные светлые апартаменты на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Квартира п…
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
63 м²
1/3
Представляем вам квартиру в новом доме в закрытом комплексе от застройщика в Торре-де-ла-Ора…
€239,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
83 м²
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
102 м²
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
113 м²
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
72 м²
€219,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
€285,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
71 м²
Duplex in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the privi…
€299,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
144 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The new residential will have 3 blocks, two …
€279,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
104 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The new residential will have 3 blocks, two …
€259,900
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