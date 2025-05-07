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Квартиры около гольф-клуба в Pilar de la Horadada, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$257,314
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
$343,445
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$376,713
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$296,073
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$247,600
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты в Пилар-де-ла-Орада, Коста Бланка. Проект из 51 домов для гольфа на первом этаже…
$261,600
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$232,738
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$235,782
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
VIP Class Apartments в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни - GEO119613 3 спальни, 2 ванные комн…
$497,900
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$258,499
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