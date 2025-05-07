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Квартиры с садом в Pilar de la Horadada, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$257,314
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
$343,445
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Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с 2, 3 спальнями в 300 м от пляжа в Пилар-де-ла-Орадада Объекты недвижимос…
$276,633
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$247,600
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в Миль Пальмерасе на второй линии моря. Жилой комплек…
$314,150
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$257,508
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Квартира 5 спален в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 5 спален
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 344 м²
Вилла имеет отдельный доступ с улиц, окружающих участок, так как рядом нет прилегающих постр…
$3,03 млн
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
$316,064
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый комплекс в Лас Хигерикас, всего в паре минут ходьбы от пляжа. Апартаменты с 2 или 3…
$336,772
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Квартира 1 спальня в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 1 спальня
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Новое строительство рядом с пляжем Миль Пальмерас, между Кампоамор и Торре де ла Орадада. …
$167,178
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
$272,469
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
VIP Class Apartments в Торре-де-ла-Орадада, к морю 470 м - ZP116037 3 спальни, 2 ванные комн…
$320,978
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новый комплекс в Лас Хигерикас, всего в паре минут ходьбы от пляжа. Апартаменты с 2 или 3…
$247,600
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