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Квартиры с гаражом в Pilar de la Horadada, Испания

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Each house has 2 bedrooms and 2 bathrooms (…
$243,825
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Each house has 2 bedrooms and 2 bathrooms (…
$211,439
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The residential has 40 homes with a choice o…
$256,256
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 16 modern…
$257,238
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Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с 2, 3 спальнями в 300 м от пляжа в Пилар-де-ла-Орадада Объекты недвижимос…
$276,633
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Duplex in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the privi…
$326,045
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты в Пилар-де-ла-Орада, Коста Бланка. Проект из 51 домов для гольфа на первом этаже…
$261,600
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The residential has 40 homes with a choice o…
$223,543
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 16 modern…
$337,931
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дуплекс в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2, с сол…
$277,956
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 16 modern…
$300,856
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Bungalows in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the pr…
$256,256
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca An exclusive residential that has 20 modern…
$310,670
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Duplex townhouses in Torre de la Horadada, Costa Blanca Duplex homes in Torre de la Horadada…
$423,096
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
$347,855
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
$278,066
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартаменты в Мил Пальмерас, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Жилой расположен на второй ли…
$369,664
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Alicante It has 28 bungalows, based on the …
$264,871
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