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Квартиры с террасой в Churra, Испания

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7 объектов найдено
Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$289,383
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 152 м²
Четвертый завод
$508,837
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 52 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$229,119
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$396,268
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 100 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$354,196
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$412,187
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