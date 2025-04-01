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Виллы с террасой в Paterna, Испания

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с лифтом, с террасой в Paterna, Испания
Вилла с балконом, с лифтом, с террасой
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
$965,184
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